يحظى بتأييد جماهيري .. مدرب عربي يعرض نفسه على الاتحاد لخلافة نونو سانتو رسميًا

هل يستجيب مجلس إدارة الاتحاد لعرض المدرب العربي؟

بينما تبحث إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي عن بديل للبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، هناك من عرض نفسه على النادي بشكل رسمي.

بحسب التقارير فإن إدارة العميد ربما تصدر قرار إقالة سانتو خلال الأيام الماضية، بعد التراجع الكبير في نتائج الفريق سواء في دوري روشن السعودي أو في دوري أبطال آسيا.

آخر تلك الهزائم تمت اليوم الإثنين، أمام القوة الجوية العراقي بثنائية نظيفة في إربيل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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وعقب هذه المباراة ومع كثرة الحديث عن بدلاء المدرب البرتغالي، قام المدرب الجزائري نور الدين بن زكري بعرض نفسه على النادي الجداوي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ابن زكري كتب: "أخبرني تويتر أنكم تبحثون عن مدرب خبير عنده ، عنده شخصية!! عنده كاريزما!! عنده ثقافة تكتيكية!! عنده روح! عنده حماس!! عنده شجاعةة!! عنده تحدي!! عنده مواقف!! حقق كل الأهداف مع الأندية الكبيرة والصغيرة بس جزائري الأصل مسلم".

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع نور الدين بن زكري في التعليقات أسفل التغريدة، وأيد قطاع عريض من الاتحاديين التعاقد معه، في ظل خبراته السابقة في السعودية، إذ سبق وقاد ضمك والرائد والفيحاء.

يذكر أن هذه هزيمة الليلة هي الأولى التي يتلقاها الاتحاد في البطولة القارية ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، لكنه يبقى متصدرًا لمجموعته، يليه القوة الجوية بسبع نقاط، ويحل سباهان أصفهان الإيراني ثالثًا بأربع نقاط وأخيرًا أولماليك الأوزبكي دون أي نقاط، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

وعلى المستوى المحلي، فشل الاتحاد في تحقيق أي انتصار في آخر خمس مباريات له بدوري روشن السعودي، ليقبع في المركز السادس بـ21 نقطة.