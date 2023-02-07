يحصل على راتب دي بروينه .. محامي بوريس جونسون يستعد لإنقاذ مانشستر سيتي!

أحد أشهر المحامين في بريطانيا

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التسلح بأقوى شكل ممكن من الناحية القضائية، في مواجهة اتهامه بخرق اللعب المالي النظيف.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت أمس، الإثنين، عن اتهام سيتي بالتورط في أكثر من 100 انتهاك للوائح البطولة، والقيام بإخفاء المصدر الحقيقي لتمويل النادي، مع الاكتفاء بالإعلان فقط عن جزء الرواتب المدفوعة للاعبين والمدربين.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن سيتي قرر الاستعانة بأحد أعضاء الفريق القانوني لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، من أجل الحصول على البراءة في هذه القضية.

وأشارت إلى أن المحامي ديفيد فيليب بانيك سيكون الشخص المسؤول عن تبرئة سيتي بشكل كامل من الاتهامات الموجهة له.

وأوضحت أن المحامي الحاصل على لقب اللورد يعتبر من أهم رجال القانون في بريطانيا، ويحصل على راتب أسبوعي قيمته 400 ألف جنيه استرليني، وهو ما يتساوى مع أجر النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي.

وأكدت أن المحامي الشهير سبق أن استعان به بوريس جونسون، للدفاع عنه بشأن مزاعم قيامه بخرق عمليات الإغلاق التام والحظر بسبب فيروس كورونا، عن طريق التواجد في حفل بمنطقة "Downing Street".

ويصل أجر بانيك في الساعة إلى 5 آلاف جنيه استرليني، ليتفوق على أجور جميع نجوم سيتي بالكامل باستثناء 7 لاعبين بالفريق.

جدير بالذكر أن القضية التي تغطي جميع المعاملات المالية لسيتي بين عامي 2009 و2018، تم إحالتها إلى لجنة مستقلة لاتخاذ القرار النهائي وفرض العقوبة اللازمة في حالة ثبوت التهم المذكورة.