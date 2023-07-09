يحسمها "هدف الهلال" .. مانشستر سيتي يؤجل انتقال رياض محرز إلى الأهلي

تعرف على موقف مانشستر سيتي من رياض محرز

قررت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، تأجيل حسم ملف انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الأهلي، على الرغم من أن المفاوضات كانت قريبة للغاية.

ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه بالصفقة الأجنبية الثالثة، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.

وأشارت قنوات "الكاس" إلى أن نادي مانشستر سيتي قرر تأجيل حسم انتقال رياض محرز لصفوف الأهلي، حتى معرفة القرار الفني النهائي للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، في استمرار البرتغالي برناردو سيلفا من عدمه.

ويستهدف نادي الهلال التعاقد مع برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تُشير التقارير الصحفية إلى أن الزعيم دخل في مفاوضات معه من أجل ضمه.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل عودة قوية إلى دوري روشن السعودي، بعد الهبوط إلى دوري يلو الموسم الماضي.