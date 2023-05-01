يحدث لأول مرة .. تاريخ جديد للمرأة في الكرة السعودية

لمياء بنت إبراهيم بن بهيان تدخل تاريخ الكرة السعودية

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تواصل المرأة يومًا تلو الآخر التغلغل في العمل الرياضي السعودي، إذ شهد اليوم حدثًا جديدًا لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية.

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اليوم الإثنين، خلال اجتماع الجميعة العمومية غير العادية، تم تزكية ياسر المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة السعودي لفترة جديدة، تمتد لعام 2027م، إذ لم يرشح أحد نفسه لمنافسته.

وأعلنت الجمعية كذلك تعيين لمياء بنت إبراهيم بن بهيان نائبًا لرئيس الاتحاد، لتدخل التاريخ كأول امرأة تشغل هذا المنصب في الكرة السعودية.

أما عن عضوية المجلس فضمت: خالد الثبيتي، خالد بن مقرن، علي الشعيلان، معيض الشهري، نزيه النصر، تركي السلطان، عبد العزيز العفالق، نعيم البكر وعبد الله حماد.

جدير بالذكر أن فوز المسحل برئاسة الاتحاد السعودي جاء على عكس رغبة الجماهير المعترضة على الكثير من قراراته خلال الأربع سنوات الماضية.

Shahid