هل ترى راكيتيش أفضل لاعب في تاريخ كرواتيا؟

أثار إيفان راكيتيش، نجم فريق الكرة بنادي الشباب، جدلًا واسعًا بين الجماهير، بعدما وصف نفسه بأفضل لاعب في تاريخ كرواتيا.

ورغم غيابه عن بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا، إلا أن راكيتيش يمتلك سجلًا دوليًا كبيرًا مع منتخب كرواتيا، بخوضه 106 مباراة دولية مع المنتخب الأول، سجل خلالها 15 هدفًا، كما فاز بفضية كأس العالم 2018 مع بلاده، فيما خاض اللاعب 848 مباراة مع مختلف الأندية، سجل خلالها 123 هدف وصنع 136 تمريرة حاسمة.

القصة جاءت من أحد المتابعين، الذي قام بنشر صورة راكيتيتش، واصفًا إياه بأفضل لاعب في تاريخ كرواتيا، ليقوم نجم الشباب بنشر الرسالة في قصة عبر منصة (إنستجرام)، ليؤكد تضامنه مع رسالة المتابع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أرقام راكيتيش، الذي ارتدى قميص الشباب في يناير الماضي، إلا أن وصفه بالأفضل في التاريخ، أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير، وسط اعتراضات على تنصيبه الأفضل بين لاعبي كرواتيا، وتجاهل أسماء مثل نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 2018، أو دافور سوكر، الذي قاد بلاده لبرونزية مونديال 1998 بفرنسا، ليحقق الإنجاز التاريخي الأول لمنتخب الكروات.

وعلّق أحد المتابعين على هذا الأمر، قائلًا إن تلك الرسالة تمثل عدم احترام كبير لمودريتش، وبروزوفيتش (نجم النصر الحالي) وكوفاسيتش، إلا أنه إذا تم اختيار بروزوفيتش الذي يلعب في دوري روشن السعودي، فمن حق راكيتيش أيضًا أن يتم استدعاؤه من قِبل المدرب، حسب وصفه.

ومنذ انتقاله إلى الشباب، خاض راكيتيتش 8 مباريات فقط في مسابقة دوري روشن السعودي، وسجل هدفًا وحيدًا في أولى مبارياته، فيما غاب عن 7 لقاءات، بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مواجهة الهلال، في 30 مارس الماضي، ضمن الجولة 25 من المسابقة.