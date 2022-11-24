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يحتاج لجراحة أخرى .. إصابة الشهراني لا تكفيها عملية البنكرياس!

زهيرة عادل
7:41 م غرينتش+2 24‏/11‏/2022
Yasser Al-Shahrani - saudi - world cup 2022
كرة مشتركة مع محمد العويس سببت الكثير من الإصابات لزميله ياسر الشهراني

لا تزال توابع الإصابة القوية التي تعرض لها ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، تتوالى، إذ يبدو أن الجراحة التي خضع لها في غدة البنكرياس، ليست كافية.

اللاعب أجرى أمس الأربعاء، عملية جراحية في البنكرياس، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، خلال مواجهة الأرجنتين، في افتتاح مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022، أول أمس الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن التقرير الطبي المبدئي يشير إلى حاجة الشهراني لإجراء عملية جراحية أخرى، لمعاناته من كسر في محجر العين السفلي.

اللاعب كان قد عاد للرياض بالأمس، في طائرة خاصة بوزارة الدفاع، ويرقد حاليًا في مستشفى تابعة للحرس الوطني.

وكان تدخل قوي من حارس الأخضر محمد العويس هو ما سبب إصابة الشهراني القوية، إذ سقط غارقًا في دمائه على ملعب لوسيل.

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