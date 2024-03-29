"يحتاج قرصة أذن" .. نجم الأهلي الأسبق يهاجم رياض محرز "المتعالي"

رياض محرز لم يقدم المستوى المأمول منه مع الأهلي حتى الآن..

SHAHID

شنّ حمزة صالح، نجم النادي الأهلي ومنتخب السعودية الأسبق، هجومًا عنيفًا على الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محرز انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وفي عقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

صالح وصف في حوار مع صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، محرز بـ"اللاعب المتعالي"، معتبرًا أنه يحتاج إلى "قرصة أذن" من المدير الفني الألماني للفريق الأهلاوي ماتياس يايسله.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقال نجم الأهلي الأسبق: "رياض يلعب بأقل مجهود، ولم يقدم كل ما لديه حتى الآن.. لهذا أتمنى أن يتحلى يايسله بشخصية قوية، ويركنه على دكة البدلاء".

وطالب حمزة صالح، النجم الجزائري بـ"التعلم" من الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الأهلي، الذي يخوض المباريات بروحٍ عالية للغاية، كما لو كان أحد أبناء النادي.

جدير بالذكر أن رياض محرز البالغ من العمر 33 سنة، سجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين، خلال 25 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمختلف المسابقات.

SHAHID