يحاول التهرب من الشهادة ضد برشلونة!؟ نجريرا يعلن إصابته بألزهايمر!

الأمور تسير بشكل غريب في قضية اتهام برشلونة برشوة لجنة الحكام الإسبانية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوزيه ماريا نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق قد أعلن إصابته بمرض ألزهايمر.

جاء هذا عقب أيام من اتهامه بتقاضي مبالغ مالية من برشلونة حتى عام 2018 ووجود شبهات رشاوى حصل عليها لمحاباة النادي الكتالوني.

وأوضح محامي نجريرا الذي كشف عن مرضه بحسب ما نقلت صحيفة "آس"، إنه قد يتم إعفاء الرجل من الشهادة في القضية ولن يتم توجيه اتهامات له بناءًا على مدى صعوبة حالته.

وكانت تقارير قد أكدت أن المبالغ المالية التي كان برشلونة يقدمها لنجريرا قد تم إيقافها بعد 2018 منذ خروجه من لجنة الحكام بشكل كامل.

جدير بالذكر أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني كان قد طالب جوان لابورتا رئيس برشلونة بالاستقالة بسبب تلك القضية.