يجهز ضربة ثانية للهلال .. نيمار يعلن عن مفاوضات ليونيل ميسي معه!

مفاجأة جديدة يكشف عنها نيمار جونيور..

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كشف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، قد "تغير" مستقبله في الفترة القادمة.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 90 مليون يورو.

ولعب الساحر البرزيلي، 5 مباريات فقط بقميص الزعيم الهلالي، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ ليتم رفع اسمه من قائمة الفريق الأول، فيما تبقى من منافسات خلال الموسم الرياضي الحالي، مع توقيع عقود جديدة معه لمدة عام واحد؛ تبدأ في 1 يوليو 2024 وتنتهي في 30 يونيو 2025.

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وعلى الرغم من هذه العقود الجديدة؛ إلا أن نيمار جونيور أعلن في تصريحات نقلتها شبكة "SPORF"، مساء اليوم الخميس، أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، طلب منه الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ وذلك بعد أن تزاملا لسنوات في صفوف العملاق الإسباني برشلونة وباريس سان جيرمان.

وقال نيمار بالحرف: "لقد تحدثت مع ميسي؛ وأخبرني أنه يريدني معه في إنتر ميامي"؛ دون أن يحدد موقفه الشخصي من طلب الأسطورة الأرجنتينية.

وجميع التقارير المحلية والعالمية أفادت خلال الأيام القليلة الماضية؛ بأن نيمار سيكمل عقده مع الهلال حتى صيف 2025؛ ثم يعود إلى "نادي طفولته" سانتوس البرازيلي.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، رفض عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، في صيف 2023؛ مفضلًا العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والانضمام إلى إنتر ميامي، في ضربة كبرى للفريق الأزرق.

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