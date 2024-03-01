"يجب أن نعتاد على هذا الأمر!" .. مارسيلو جاياردو يصدم الاتحاد بعد السقوط أمام الهلال

تصريحات مارسيلو جاياردو بعد سقوط الاتحاد أمام الهلال..

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وجّه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط أمام الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الاتحاد خسر بهدف مقابل ثلاثة أمام نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة أمام الهلال: "يجب أن نعتاد على هذا الوضع.. لم نستطع التعاقد مع أي لاعب أجنبي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي".

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وأشار المدير الفني الأرجنتيني، إلى أن الاتحاد تعاقد مع لاعبين محليين قادرين على التطور مستقبلًا؛ لذلك يجب على الجماهير الصبر، لأن المشروع لا يزال في بدايته.

وكشف مارسيلو جاياردو، عن أنه يعمل في ظروف صعبة للغاية بنادي الاتحاد؛ من كثرة إصابات وعددٍ محدودٍ من اللاعبين مع زحمة في الجدولة.

وأكد جاياردو، على أنه سيحاول استغلال تعثر الليلة؛ من أجل معالجة الأخطاء في فريقه، قبل الكلاسيكو الجديد بين الهلال والاتحاد، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

واعترف مدرب العميد الاتحادي في نهاية حديثة، بقوة الزعيم الهلالي، لافتًا إلى أن الفريق الأزرق أقوى من جميع الأندية، في المملكة العربية السعودية.

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