"يلعب بالأيدي والأقدام" .. مطالبات بمعاقبة "المشاكس" ميتروفيتش

مطالبة غريبة بمعاقبة ميتروفيتش!

SHAHID

يقدم النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، موسمًا مميزًا رفقة نادي الهلال، منذ أن انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من فولهام الإنجليزي، ولكن هناك مطالبة غريبة بإيقافه!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب الإعلامي بندر الدبيخي عبر برنامج "الحصاد الرياضي" بإيقاف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم وهداف الهلال بسبب ما فعله مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر، خلال مباراة موسم الرياض.

وقال الدبيخي: "على الرغم مما فعله مع لابورت، إلا أن ميتروفيتش لم تتم معاقبته، حيث لم يتجرأ حتى الحكام على عقابه".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "هذا المهاجم العملاق مازال يلعب بيديه وقدميه"، ليجد رد من أحد المتواجدين في البرنامج قائلًا: "أكيد يلعب بقدميه، وهذا أمر طبيعي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واختتم الدبيخي تصريحاته قائلًا: "لا أرى أن ميتروفيتش مهاجم رائع، بل أراه مهاجمًا مشاكسًا بخشونته الزائدة".

SHAHID