Aleksandar Mitrovic Hilal Ittihad SPL 2023-2024Getty Images
أحمد رفعت

"يلعب بالأيدي والأقدام" .. مطالبات بمعاقبة "المشاكس" ميتروفيتش

Aleksandar MitrovicAl Hilalدوري روشن السعودي

مطالبة غريبة بمعاقبة ميتروفيتش!

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يقدم النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، موسمًا مميزًا رفقة نادي الهلال، منذ أن انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من فولهام الإنجليزي، ولكن هناك مطالبة غريبة بإيقافه!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب الإعلامي بندر الدبيخي عبر برنامج "الحصاد الرياضي" بإيقاف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم وهداف الهلال بسبب ما فعله مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر، خلال مباراة موسم الرياض.

وقال الدبيخي: "على الرغم مما فعله مع لابورت، إلا أن ميتروفيتش لم تتم معاقبته، حيث لم يتجرأ حتى الحكام على عقابه".

المباراة التالية

وأضاف الإعلامي الرياضي: "هذا المهاجم العملاق مازال يلعب بيديه وقدميه"، ليجد رد من أحد المتواجدين في البرنامج قائلًا: "أكيد يلعب بقدميه، وهذا أمر طبيعي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واختتم الدبيخي تصريحاته قائلًا: "لا أرى أن ميتروفيتش مهاجم رائع، بل أراه مهاجمًا مشاكسًا بخشونته الزائدة".

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين