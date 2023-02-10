"يجب عدم عرض إعادة لقاء الوحدة والنصر احترامًا لريال مدريد!"

انتصار النصر سيؤثر على نهائي مونديال الأندية!

طالب الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، بعدم إعادة عرض مباراة الوحدة في دوري روشن، احترامًا لفريق ريال مدريد الإسباني، الذي يشارك في كأس العالم للأندية.

ويخوض نادي ريال مدريد نهائي كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا في المغرب، حيث سيواجه فريق نادي الهلال مساء يوم السبت المقبل.

ونشر الشهري تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد فيها مجازًا، على أن إعادة عرض مباراة الوحدة والنصر ستؤثر على نهائي مونديال الأندية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "طالبوا معي ألا تعرض القنوات الناقلة إعادة مباراة الوحدة والنصر، احترامًا لريال مدريد في التجمع البسيط الذي يُقام حاليًا في المغرب -يقصد مونديال الأندية-".

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق الفوز على الوحدة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث سجل جميع أهداف اللقاء.