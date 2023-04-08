"يجب تنظيم مسألة تصوير لاعبي الهلال مع كريستيانو رونالدو في الديربي!"

أول ديربي رياض سيحضره رونالدو بقميص النصر

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يستعد فريق نادي النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض، والمقرر له يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ديربي الرياض القادم بين الهلال والنصر، سيكون خاصًا هذه المرة، لأنه سيكون الأول في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الإعلامي الرياضي "بندر الدبيخي" عبر برنامج الحصاد الرياضي: "جميع الفرق تقدم مباريات قوية جدًا أمام النصر، ولكن لا أعرف السبب هل بسبب وجود كريستيانو رونالدو أم لنجوم النصر، ولذلك سنشاهد مباراة قوية بين العالمي والفيحاء".

وأضاف: "في مباريات النصر جميع الفرق تقاتل أمامه، وهذا حق مشروع لها، وبعد المباراة يلتقط اللاعبين صورًا مع رونالدو ويطلبون الحصول على قميصه، وخارج الملعب يكون هناك روح رياضية".

واختتم الدبيخي تصريحاته قائلًا: "أتمنى من إدارة نادي النصر في مباراة الديربي أمام الهلال، أن يكون هناك تنظيم في عملية تصوير لاعبي الزعيم مع الأسطورة رونالدو".

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