"يجب إيقافه عند حده" .. سعود الصرامي وآخر حلقات الاستهزاء بإدارة النصر!

مواجهة الفتح وموقف النصر منها هو مبرر الصرامي هذه المرة للسخرية من ناديه!

يرفض الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي إيقاف حلقات العداء بينه وبين جمهور النصر وإدارته برئاسة مسلي آل معمر، لكن هذه المرة خرج مستهزئًا علنًا عبر قناة "السعودية الرياضية".

العالمي يختتم مشواره في دوري روشن اليوم الأربعاء، بمواجهة الفتح، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ30.

وبطريقة ساخرة استهزائية، كشف الصرامي عن طلب إدارة النصر طاقم حكام أجنبي لإدارة هذه المباراة، ثم علت ضحكاته بعد حديثه عن هذا القرار في برنامج "الديوانية".

طريقة الإعلامي النصراوي في التعاطي مع هذا الخبر، دفعت جمهور النصر للمطالبة بوقفة حاسمة معه، إذ كتب أحدهم في التعليقات أسفل الفيديو: "للأسف أن يكون محسوب على الإعلام النصراوي وكان في يوم من الأيام المتحدث الإعلامي الصامت في النصر. مقطع والله العظيم أنه مخزي ويجب أن يوقف عند حده وهو يسخر ويتحدث بطريقة مخجلة"، فيما علق آخر: "سعود الصرامي سيأتي لك يوم تندم فيه على ذهابك للضد والتهكم على النصر، رايبيعوك بريالين، انتظر بس"، بينما كتب ثالث: "نتمنى من الصرامي احترام تاريخه واذا معه مع أ . مسلي مشكلة حلها بعيداً عن موضىع التشفي والإسقاط على الكيان".

جدير بالذكر أن طلب الحكام الأجانب يكون قبل المباراة بـ14 يومًا كما حدد اتحاد الكرة في بداية الموسم، أي أن النصر كان يعقد الأمل على استمرار منافسته مع الاتحاد حتى الجولة الأخيرة، لكن العميد حسم اللقب في الجولة الـ29 متفوقًا على العالمي بخمس نقاط.