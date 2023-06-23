"يجب أن ينتقل لهذا الفريق" لاعب وست هام السابق متحدثًا عن ديكلان رايس

تحدث لاعب وست هام السابق، كارلتون كول، عن لاعب الوسط الإنجليزي، ديكلان رايس، والفريق الأقرب للانتقال إليه، في سوق الانتقالات الحالي.
وينتهي عقد ديكلان رايس مع وست هام، الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يتم بيعه هذا الصيف، ليستفيد النادي من قيمة اللاعب المالية.
في حديث كول لـ "football daily"، قال: "أعتقد أن الفريق المناسب لرايس، هو مانشستر سيتي".
وأضاف: "سيناسبه تمامًا، اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا".
هناك شائعات عن انتقال رايس لآرسنال مقابل 90 مليون استرليني، كما يهتم بايرن ميونخ بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي.
الجدير بالذكر أن، شارك رايس مع وست هام في 50 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع اثنين، طوال الموسم الماضي، بجميع المسابقات.
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