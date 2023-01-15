"يجب أن يرحل هيلدر والثنائي المُحترف عن نادي الاتحاد"

"هيلدر كوستا لم يقدم أي إضافة مع نادي الاتحاد"

Shahid

يرى الإعلامي الرياضي سلطان اللحياني، أن هناك 3 لاعبين محترفين في صفوف نادي الاتحاد، يجب أن يرحلوا عن صفوف العميد، واستبدالهم بلاعبين أفضل منهم.

وحوّل نادي الاتحاد تأخره إلى تقدم أمام فريق الباطن، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين أمس السبت، لينتصر بهدفين مقابل هدف.

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وقال اللحياني عبر برنامج "أكشن مع وليد": "المدرب نونو سانتو أخطأ في تشكيل الاتحاد أمام الباطن، وعالج هذا الخطأ عندما أشرك عبد الرحمن العبود الذي صنع الفارق وساهم في الانتصار بالمباراة".

وأضاف: "البرتغالي هيلدر كوستا لا يقدم الخطورة التي ينتظرها الاتحاد منه حتى الآن، وأرى أن النادي يحتاج إلى أفضل منه، لأنه لا يقدم الإضافة للفريق، يجب أن يرحل بنهاية الموسم".

وبعد سؤاله من مقدم البرنامج وليد الفراج عن اختيار 4 لاعبين أجانب يرحلون، قال اللحياني: "طارق حامد وبرونو هنريكي وهيلدر كوستا، وإذا أراد الاتحاد أن يرحل لاعب رابع فسيكون البرازيلي إيجور كورونادو، رغم الإضافة التي قدمها للفريق".

Shahid