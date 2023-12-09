خسارة جديدة للشياطين الحمر.

تعرض مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة أمام نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي.

الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ورقم 35 بشكل عام للفريق منذ رحيل المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون.

تلك الخسارة سجلت رقمًا قياسيًا سلبيًا في تاريخ الفريق الذي سيطر على كافة البطولات المحلية في أحد الأيام، تاركًا خلفه البطولات والإنجازات وذاهبًا نحو الهاوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مانشستر يونايتد خسر طوال 21 عامًا تواجد فيهم السير أليكس فيرجسون على رأس القيادة الفنية للفريق 34 مباراة فقط، وهو العدد الذي تم تجاوزه اليوم على يد إريك تين هاج، لكنه ليس وحده، فهناك أيضًا دافيد مويس وجوزيه مورينيو ولويس فان جال، وأولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك سبقوه وساهموا في ذلك الرقم.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.