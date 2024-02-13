"يجب أن تضحي من أجلنا".. برشلونة يقدم عرضه الأخير لدي يونج بشرط قاسٍ!

خيار الرحيل عن كتالونيا ليس مستبعدًا

ألقت إدارة برشلونة بالكرة في ملعب الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب الوسط، فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق بعد انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وكان دي يونج، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2026، كان مرشحًا لمغادرة "استاد كامب نو" في صيف 2022، حينما تلقى عروضا مغرية وكان من الممكن أن يخفف من الأزمة المالية التي يعانيها برشلونة هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة سيقدم عرضًا جديدًا لدي يونج من أجل تمديد عقده مع الفريق، لكنه حدد شرطًا لا يمكن التنازل عنه وهو أن يخفض اللاعب راتبه الحالي مقارنة بما يحصل عليه حاليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونج لم يتخذ قرارًا بعد بشأن عرض برشلونة، وسينظر في جميع العروض المقدمة له، خصوصًا أنه يخطط للرحيل في الصيف المقبل، بحثًا عن تحقيق حلمه والفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "سبورت" أن إدارة لابورتا قدمت عرضها الأخير للنجم الهولندي ولن يكون لديها المزيد، حيث أبلغته أنه يجب أن يوافق على خفض راتبه، إذا أراد البقاء في النادي الكتالوني.

وذكرت أن برشلونة سيدرس أيضا بيع دي يونج، إذا وصل عرض مثير للاهتمام في الصيف المقبل.