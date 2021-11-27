"يجب أن يصمت تاليسكا وينظر إلى مصير حمد الله"

وجه الإعلامي الرياضي محمد العميري، رسالة قوية إلى النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب فريق نادي النصر، بعد التصريحات التي قالها عقب انتصار فريقه على الأهلي.

النصر حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قال تاليسكا عقب مباراة النصر والأهلي؟

عبر تاليسكا عن سعادته بتحقيق النصر الفوز على الأهلي، ومساهمته في هذا الفوز بتسجيل هدفي المباراة، ليعود الفريق إلى طريق الانتصارات، بعد فترة من الغياب.

تاليسكا قال خلال تصريحات للناقل الرسمي: "النصر لا يعاني من أي مشاكل، وما هو متداول حول هذا الأمر هو أحاديث إعلامية غير صحيحة".

النجم البرازيلي وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الإعلام، حيث قال: "يجب على الجميع الآن أن يغلق فقمه، والإعلام يسبب لنا مشاكل في الفريق".

تاليسكا - لاعب #النصر:

النصر لا يعاني من مشاكل، و حب الانتصار أقوى من أي إصابة.#الأهلي_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/lD2NUayF0y — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 26, 2021

كيف رد العميري على تاليسكا؟

خلال تصريحات لبرنامج "شوت" المذاع عبر قناة "SSC" الفضائية، قال العميري: "تاليسكا وجد وهج الإعلامي له منذ أن جاء للسعودية، ومقاطع انتشرت عنه في بداية الموسم، ووجد أيضًا الدعم من الإعلام النصراوي الكبير لهذا اللاعب".

محمد العميري تابع: "بعد فوز النصر على الأهلي، خرج تاليسكا بتصريحات، يشير بها بضرورة أن يصمت الإعلام، يجب أن يبدأ هو بتطبيق هذا الأمر".

الإعلامي الرياضي أردف: "عليك كلاعب كبير منتظر منك الكثير، أن تصمت لأن الجميع ينتظر منك الكثير، ويجب أن تبدأ بنفسك".

وواصل: "بعد أن حصلت على الدعم من الجميع في البداية، عليك أن تنسى كل ما قدمته للنصر وأن تبدأ من جديد، وبعد هذا الفوز على الأهلي يجب عليك أن تصمت وأن تقدم كل ما لديك في الملعب أنت وزملائك اللاعبين".

واستطرد قائلًا: "أي لاعب يستخدم حركات جماهيرية أمام كاميرات التليفزيون والناقل الرسمي والجماهير، أعتقد أنه لن يقدم شيئًا، حتى لو أعطى في بعض المباريات".

واختتم العميري تصريحاته قائلًا: "عليك أمر كبير يا تاليسكا خلال الوقت الحالي، خاصة بعد رحيل نجم بحجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي كان هو النجم الأول بالنادي".

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