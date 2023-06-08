يثبت صحة نظرة ريال مدريد المستقبلية .. إندريك يصنع التاريخ على حساب برشلونة!

نجم ريال مدريد المنتظر يواصل كتابة التاريخ..

بعد غيابه عن عدد من المباريات، حصل إندريك على فرصة أخرى مع بالميراس البرازيلي ليستغلها بأفضل طريقة ممكنة.

إندريك شارك مع بالميراس في مباراة الفريق أمام برشلونة دي جواياكيل الإكوادوري، في دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس، عندما حل بديلًا في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، البرازيلي الشاب احتاج إلى دقيقتين فقط ليسجل هدف فريقه الرابع، ليحسم اللقاء بفوز بالميراس بنتيجة 4-2.

الهدف الأول لإندريك في بطولة كوبا ليبرتادوريس جعله خامس أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة، وأصغر لاعب في تاريخ بالميراس يهدف بالبطولة، بعمر 16 عامًا و322 يومًا.

وفي حديثه بعد المباراة، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد إندريك أنه سعيد ويعمل كثيرًا في التدريبات.

وقال البرازيلي الشاب: "كنت أنتظر فرصتي، والحمد لله أنها جاءت في هذه المباراة الرائعة، كنا نخسر 0-2 ونجحنا في العودة".

وأضاف: "لم أكن ألعب ولكني كنت أتدرب دائمًا وأتحدث دائمًا مع الله حتى أحصل على فرصة، المدرب يعرف متى يضعني وقد تمكنت من الدخول وإحراز هدف".

وينتظر ريال مدريد قدوم إندريك في صيف 2024، بعدما تعاقد معه من بالميراس في صفقة تجاوزت قيمتها 35 مليون يورو، ويبدو أن النادي الملكي يجني بالفعل المكاسب من تألق لاعبه الشاب.