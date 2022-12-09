يتواجد في كل مكان .. المدير الشخصي لرونالدو يُغضب نجوم البرتغال!

علي سمير
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RonaldoGetty/Pressbox
كأس العالمالمغرب vs البرتغالالمغربالبرتغالكريستيانو رونالدو

الأزمات تطارد النجم البرتغالي من جديد

يبدو أن الراحة لن تعرف طريقها إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تواجده حاليًا مع فريقه للمشاركة في كأس العالم 2022.

جلوس اللاعب على دكة البدلاء في الفوز على سويسرا 6/1 في دور الـ16، تسبب في خروج بعض التكهنات حول غضبه ورغبته في مغادرة قطر قبل انتهاء مشاركات الفريق في المونديال.

والآن تؤكد صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الحضور المكثف لمديره الشخصي ريكي ريجوف أثار حالة من الغضب لدى اللاعبين داخل منتخب البرتغال.

وقالت أن العديد من اللاعبين لا يمكنهم فهم سبب تواجد ريجوف بصفة مستمرة مع الفريق، واشتكوا من مشاركته في المساحة الشخصية المخصصة لهم حتى خلال أيام المباريات.

ويضيف تقرير الصحيفة أن سببًا آخر لإحباط نجوم البرتغال، يتمثل في عدم سماح الجهاز الفني لهم باصطحاب الضيوف معهم إلى معسكر الفريق بالمونديال.

جدير بالذكر أن ريجوف سبق أن عمل من قبل كمدير للتسويق بشركة نايكي للملابس الرياضية، وكان من أهم العوامل المؤثرة على العلاقة الوثيقة التي تجمع رونالدو بالشركة، وشوهد كذلك في العديد من المناسبات الخاصة، بنزوله إلى أرض الملعب لاحتضان رونالدو بعد الفوز ببطولة يورو 2016.

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  • 48099فرنسا، 2018
  • 35263ألمانيا، 2014
  • 68330إسبانيا، 2010
  • 23855إيطاليا، 2006
175547 الأصوات
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