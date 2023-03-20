حارس ريال مدريد السابق ينتقد قرار إلغاء هدف ماركو أسينسيو في الكلاسيكو..

سخر البولندي ييرزي دوديك حارس ريال مدريد السابق من إلغاء هدف ماركو أسينسيو لاعب النادي الملكي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، التي أقيمت مساء الأحد في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

أسينسيو سجل هدفًا في الدقيقة 81 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وبدا أن ريال مدريد في طريقه للفوز بالكلاسيكو، قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف بداعي التسلل.

دوديك، الذي لعب في صفوف ريال مدريد بين عامي 2007 و2011، انتقد قرار الحكم بإلغاء الهدف، وذلك عبر خاصية القصص في حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ونشر دوديك صورة للقطة التي اعتمد عليها الحكم لإلغاء الهدف بداعي التسلل، مع مجموعة رسوم تعبيرية تدل على الدهشة وتدخل المال في قرارات الحكام.

وبالطبع يأتي ذلك في ظل التحقيقات التي يخضع لها برشلونة من قبل المدعي العام في كتالونيا بسبب دفع مبالغ مالية إلى لويس إنريكيز نجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.

التحقيقات الأولية كشفت أن برشلونة كان يدفع المال إلى نجريرا بشكل منتظم منذ 2001، وأن إجمالي المبالغ المدفوعة يتجاوز سبعة ملايين يورو، لكن القانون الإسباني ينص على سقوط ما سبق 2016 بالتقادم.