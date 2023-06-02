هل يتلاعب كريم بنزيما بريال مدريد لعيون الاتحاد؟ .. مفاجأة جديدة

تسريبات جديدة عن مستقبل كريم بنزيما تفتح الأبواب أمام نادي الاتحاد

"هل يتلاعب بنادي ريال مدريد؟"، سؤال يطرح نفسه بقوة، بعد التسريبات الجديدة عن مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى الاتحاد.

الساعات الماضية شهدت تضاربًا في الأنباء؛ حيث أعلنت تقارير عالمية، "موافقة" بنزيما على عرض الاتحاد، قبل أن ينفي اللاعب ذلك بنفسه؛ لتؤكد بعدها صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن النجم الفرنسي، قرر البقاء مع الريال، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ولكن، الإعلامية الرياضية أرانشا رودريجيز، المُقربة من البيت المدريدي، نفت أن يكون بنزيما، قد قرر البقاء مع الريال، في الموسم الرياضي القادم.

وقالت رودريجيز عبر مساحة صحيفة عكاظ بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا يوجد أي تأكيد على بقاء كريم بنزيما.. وهناك شكوك في استمراره مع النادي".

جدير بالذكر أن بنزيما، يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2023، مع خيار التمديد لموسم رياضي آخر؛ وهو ما تردد أنه تم تفعيله في الساعات الماضية.