يتعمد إهانته؟ جياني إنفانتينو يستغل إيطاليا لإرسال رسالة خفية إلى سيب بلاتر!

رسالة خفية من رئيس "فيفا" إلى بلاتر باستغلال فوز منتخب إيطاليا بمونديال 2006..

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضربة مبطنة إلى سلفه سيب بلاتر، وذلك خلال منشور لتهنئة منتخب إيطاليا على ذكرى الفوز بكأس العالم 2006.

منتخب إيطاليا حقق لقب كأس العالم 2006 على حساب منتخب فرنسا في نهائي مثير أقيم في التاسع من يوليو على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، احتكم فيه الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

إنفانتينو كتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي لتهنئة منتخب إيطاليا على آخر ألقابه في المونديال: "قبل 17 عامًا، فازت إيطاليا بكأس العالم 2006، وقدم المنتخب للإيطاليين ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بعض اللحظات التي لا تُنسى".

وأضاف: "فاز الأزوري بكأس العالم للمرة الرابعة بركلات الترجيح ضد فرنسا"، ثم علق موجهًا ضربة مبطنة إلى بلاتر: "كنت سأكافئهم، كنت سأفتخر بذلك".

ويأتي ذلك في إشارة إلى الخلافات التي حدثت في ذلك الوقت، والتي أدت إلى عدم قيام بلاتر، رئيس "فيفا" في ذلك الوقت، بتسليم الكأس إلى المنتخب الإيطالي.

يذكر أن بلاتر اعتذر بالفعل لمنتخب إيطاليا بعد أكثر من عام على تلك الواقعة، حيث قال في تصريحات لوكالة "The Associated Press" الإخبارية: "التاريخ سيقول أن رئيس فيفا أخطأ لأنه لم يتوج منتخب إيطاليا بطلًا للعالم، وفي الواقع كان ذلك خطأ".

وأضاف: "كنت قد اعتذرت بالفعل للمسؤولين الإيطاليين بعد المباراة النهائية مباشرة"، مؤكدًا أن قراره بالغياب عن حفل توزيع الجوائز كان قد تم اتخاذه قبل بداية المباراة النهائية بالفعل، لتجنب أزمة جديدة مع الجمهور الألماني.