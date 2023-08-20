"يتعرق عطرًا"و"لم تكن خسارة كبيرة" .. خصم ميسي وزوجته يثيران الجدل بسبب قميصه!

ليونيل ميسي حقق أول بطولاته مع إنتر ميامي بالفعل.

تسبب اللاعب داكس مكارثي وزوجته جين في الكثير من الجدل بعد المباراة التي جمعت إنتر ميامي بنظيره ناشفيل في نهائي كأس الدوريات.

جاء هذا بعدما حصل لاعب ناشفيل على قميص ميسي عقب مباراة امتدت لركلات الترجيح التي وصلت للركلة الـ 11 حيث سدد حراس المرمى.

مكارثي نشر صورته مع قميص ميسي على حسابه على منصة "إكس"، وبدأ الجدل بالتأكيد على أن الخسارة لم تكن كبيرة ضد إنتر ميامي، مشيرًا إلى أن حصوله على قميص الأرجنتيني يعد فوزًا بالنسبة له.

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لاحقًا قامت زوجته بزيادة معدل الجدل عندما نشرت نفس الصورة وكتبت: "لقد قمنا بشم القميص، يبدو أنه يتعرق عطرًا".

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جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل الهدف الأول في تلك المباراة وكان له كرة أخرى في القائم بحلول العشر دقائق الأخيرة، ورفع لقبه الأول في مسيرته بإنتر ميامي.