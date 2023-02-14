"يتزحلق" في ظل معاناة يوفنتوس .. تصرفات بول بوجبا تستفز الجميع!

يبدو أن أيام الفرنسي أصبحت محدودة في إيطاليا

يبتعد بول بوجبا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عن المباريات، لكنه يرفض الابتعاد عن نيران الهجوم بسبب تصرفاته خارج الملعب.

بوجبا انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد، لكنه لم يظهر في أي مباراة رسمية بقميص الفريق.

وفي ظل عدم استفادة ناديه من هذه الصفقة، والأزمات الطاحنة التي يمر بها منذ بداية الموسم مرورًا بالمشكلة الحالية الخاصة بقضية "مناورة الرواتب" التي قد تؤدي إلى عقوبات هائلة، قرر بوجبا تجاهل كل ذلك ليذهب إلى رحلة تزلج على الجليد خلال فترة أعياد الميلاد الماضية.

ماركو تارديلي لاعب يوفنتوس وإيطاليا السابق هاجمه في تصريحات لقناة "Rai 2" قائلًا:"لم يلعب منذ أبريل 2022 عندما كان في مانشستر يونايتد ويمر بنفس المشكلة مع يوفنتوس، لا نعرف متى سيعود وأين هو".

وأضاف:"بوجبا يذهب للتزلج بينما يكافح زملائه في ظل الأزمات المستمرة بالنادي، لقد أصبح مشكلة بالنسبة ليوفنتوس ويجب عليهم حلها، أليجري عليه التصرف تجاه سلوكه الذي لا يعتبر عادلًا بالنسبة للفريق بشكل عام".

يذكر أن بوجبا خرج في مقطع فيديو لينفي ذهابه إلى التزلج، ولكن ذلك لم يمنع من تعرضه للهجوم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي منذ هذه الحادثة وحتى الآن.