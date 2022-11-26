"يتحدث من استوديو" .. نقاش ساخن بين فان دايك وفان باستن

أسطورة البرتقالي وهجوم حاد على قائد الطواحين الحالي

هاجم أسطورة هولندا ماركو فان باستن قائد المنتخب الحالي فيرجيل فان دايك بسبب عروضه في كأس العالم، وخصوصاً لقاء الإكوادور.

وتعادلت الطواحين الهولندية بهدف لكل جانب مع المنتخب اللاتيني مساء الجمعة، مما رفع رصيدها إلى أربع نقاط بالتساوي مع الفريق الإكوادوري.

فان باستن قال في تحليله للقاء مع "NOS": "لا يأخذ المبادرة أبداً، لا يهتم بأي شيء في الفريق، يخرج صوتاً ولكن لا أسمع شيئاً، هذا ما يقوم به حقاً".

وواصل الهجوم: "هو فقط ينتظر وينتظر ويشاهد؟ على ماذا ينظر، لقد تركه يسدد بكل سهولة!".

فان دايك لم ينتظر كثيراً، واستغل ظهوره إعلامياً عقب لقاء الإكوادور للرد مباشرة: "لا أظن بأنه شخص إيجابي، ماذا يجب علي أن أفعل؟ من السهل الحديث وأنت في ستوديو".

وأضاف: "أنا قائد فاشل؟ ماذا تريدني أن أفعل بتلك المعلومة، أنا حاضر دوماً وأحاول مساعدة الفريق".