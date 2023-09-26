يتحدث في الهاتف ولا يتدرب .. ميسي يثير قلق إنتر ميامي قبل النهائي المرتقب!

النجم الأرجنتيني قد لا يلعب المباراة القادمة

حالة من القلق تسود داخل نادي إنتر ميامي الأمريكي، بسبب جاهزية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المواجهة القادمة للفريق أمام هيوستن دينامو.

إنتر ميامي يستعد للعب ضد هيوستن في المباراة النهائية لكأس أمريكا المفتوحة يوم 28 سبتمبر الجاري، ولكن هناك بعض الأنباء السيئة للمدرب جيراردو مارتينو.

وقالت تقارير صحفية إن ميسي لم يشارك في تدريبات الفريق قبل هذه المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تأدية الواجب الوطني مع الأرجنتين.

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وأوضحت أن صاحب الـ 36 سنة تم رصده في ملعب التدريب من خلال عدسات المصورين، ولكنه كان يتحدث في الهاتف بدلًا من المشاركة في المران مع باقي اللاعبين.

ومن جانبه يأمل مارتينو في تحسن ميسي بشكل سريع ليلعب أي دور في النهائي المرتقب حتى ولو كبديل، نظرًا للتأثير الواضح للاعب على الفريق منذ قدومه.

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 في 12 مباراة لعبها مع إنتر ميامي حتى الآن، كما ساعد الفريق على الفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي هذا الصيف.