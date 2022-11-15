يتجنب الصدام؟ رانجنيك يرد على تصريحات رونالدو المهينة!

رانجنيك يرد على رونالدو

رد مدرب منتخب النمسا، رالف رانجنيك على تصريحات لاعبه السابق في مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الذي تحدث بصورة سيئة عن المدير الفني الألماني.

وقدم مدرب يونايتد السابق رده على التعليقات التي أدلى بها رونالدو في مقابلته المثيرة مع بيرس مورجان، حيث استهدف اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قدرات مدرب النمسا الحالي وذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إنه "لم يسمع أبدًا'' عن رانجنيك.

ويبدو أن الألماني لا يهتم بحديث صاروخ ماديرا، حيث قال في المؤتمر الصحفي: "أنا المدير الفني لمنتخب النمسا، ليس من واجبي أن أحكم على ذلك. إنها مهمة مانشستر يونايتد والصحفيين بالرياضة".

وكان رالف قد تولى مسؤولية تدريب الشياطين الحمر في منتصف موسم 2021-2022، خلفًا لأولي جونار سولشاير، ولم ينجح في مهمة التواجد بالمربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكنه ساهم في قدوم المدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي يبدو أن رونالدو يحمل تجاهه بعض المشاعر الغاضبة أيضًا بجوار رانجنيك، حيث تحدث عنه هو الآخر بصورة سيئة وهاجم تصرفاته.