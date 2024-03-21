"لماذا يتجاهل اللاعبين الأساسيين مع أنديتهم ويختار البدلاء؟" .. مانشيني يرد على السؤال الصعب

سياسته في منتخب السعودية أثارت جدلًا كبيرًا..

"لماذا يقوم الإيطالي روبرتو مانشيني بـ(إجلاس) اللاعبين الأساسيين في أنديتهم على دكة بدلاء منتخب السعودية؟"؛ هذا هو السؤال الذي حير ولا يزال يحير الكثير من عشاق الساحرة المستديرة.

مانشيني أجلس على دكة بدلاء الأخضر السعودي، في المباراة التي انتهت بالفوز (1-0) على طاجيكستان، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عددًا من اللاعبين الأساسيين في أنديتهم؛ أمثال فيصل الغامدي وفراس البريكان، وأشرك بدلًا منهم صالح الشهري ومحمد كنو.

وعن ذلك يقول المدير الفني الإيطالي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا أخطط لمباراتين معًا، وليس للقاء واحد فقط".

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وأضاف مانشيني: "لذلك فإن اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طاجيكستان، قد لا يتواجدون في التشكيل الأساسي للأخضر، في المباراة القادمة".

وعن تراجع المستوى في الشوط الثاني.. اعتبر مانشيني أن هذا الأمر طبيعي، في ظل الضعف البدني لمعظم نجوم منتخب السعودية؛ خاصة أنهم لا يلعبون كثيرًا مع أنديتهم.

وشكر روبرتو مانشيني، الجماهير السعودية على الدعم الكبير في مواجهة طاجيكستان؛ قائلًا: "إذا استمر هذا الأمر؛ سنواصل تحقيق الانتصارات تلو الأخرى".