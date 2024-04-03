"يتألق كعادته" .. إنريكي يدافع عن مبابي وينذر برشلونة بسيناريو مرعب في باريس

لا مشكلة في إهدار ركلات الجزاء

جدد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ثقته في كيليان مبابي نجم الفريق، رغم إهداره لركلة جزاء في مباراة رين بنصف نهائي كأس فرنسا.

وقاد كيليان مبابي، سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا، بعدما سجل هدف الفوز على رين (1-0)، اليوم الأربعاء، وذلك بعد 3 دقائق فقط من إهداره لركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وقال إنريكي في تصريحات تليفزيونية: "مبابي قدم مباراة رائعة كعادته، ولا توجد مشكلة في إهدار ركلة الجزاء. من المنطقي أن يضيع المنفذ الأول لركلات الجزاء بعضًا منها".

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وأضاف: "كان رين جيدًا للغاية. الإيقاع ارتفع في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أتيحت لنا الفرصة للعب بهدوء، لكن مانداندا (حارس رين) كان مثيرًا للإعجاب. هذا الفوز مهم، بطولة كأس فرنسا أحد أهم أهدافنا منذ البداية".

وتطرق إنريكي للحديث عن مواجهة فريقه السابق برشلونة في دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "قبل التفكير في برشلونة، علينا أن نفكر في مواجهة كليرمون بالدوري، يجب أن نفوز بثلاث مباريات لنكون أبطالًا".

وتحدث إنريكي عن لاعبه الشاب وارن زاير إيمري، الذي خرج مصابًا وهو يضع الثلج على فخذه، قائلًا: "إنها مجرد كدمة، لا تتجاوز أكثر من ذلك".

وختم: "أنا هادئ، نريد استغلال اللعب على ملعبنا في الذهاب والأجواء في حديقة الأمراء لتقديم أداء رائع، حتى نثبت أننا قادرون على المنافسة، علينا أن نكون متواضعين أيضًا لكن طموحين، لأننا نريد العبور من هذه الجولة".