يتألق بعد فوات الآوان، ثنائية والعديد من الفرص .. أرقام ميسي ضد مونبلييه

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل أساسي في فوز فريقه باريس سان جيرمان ضد نظيره مونبلييه في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الفرنسي.

ميسي ظهر في أفضل مستوياته منذ فترة بعيدة بالأخص على المستوى التهديفي، حيث سجل ثنائية ساعدت الفريق على التقدم مبكرًا في الدقيقة السادسة.

النجم الأرجنتيني تألق أيضًا على مستوى صناعة الفرص فكان أكثر من صنع فرصًا في الشوط الأول بواقع أربع فرص.

ميسي لم يكن يمر بأفضل مواسمه في مسيرته الكروية، فمنذ أن انضم لباريس سان جيرمان لم يسجل قبل لقاء اليوم سوى أربعة أهداف في الدوري الفرنسي.

ويتلقى النجم الأرجنتيني الكثير من الانتقادات من قبل جماهير النادي الفرنسي، الذين أطلقوا صافرات الاستهجان عليه في أكثر من مناسبة.

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فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقام ميسي في تلك المواجهة:

شارك النجم الأرجنتيني لمدة 90 دقيقة وأحرز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين السادسة والـ 20 من عمر اللقاء.

سدد ميسي أربع كرات على المرمى، وحاول المراوغة خمس مرات ونجح في أربع مناسبات في المرور من الخصم.

لمس الأرجنتيني الكرة 92 مرة وفاز بأربع كرات ثنائية من أصل سبعة، كما خسر الكرة 13 مرة ووقع في التسلل مرة.