يبيع منزله من أجل المعارك القضائية .. روبياليس من سيئ إلى أسوأ بعد قبلة هيرموسو!

الأمور صعبة للغاية على رئيس الاتحاد الإسباني السابق.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق قد وجد نفسه في موقف صعب للغاية مؤخرًا بعد استقالته من منصبه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن روبياليس قد يضطر إلى بيع منزله من أجل تسديد تكاليف المعارك القضائية التي يخوضها حاليًا.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة منزل روبياليس في مدريد تصل إلى حوالي مليون ونصف يورو، ويوجد به غرفتي نوم وحمام سباحة ونظام تدفئة تحت الأرض.

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روبياليس تعرض للكثير من الانتقادات والضغوط في الأيام السابقة عقب واقعة تقبيله لجينيفير هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا عقب فوز الأخير بلقب كأس العالم للسيدات.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أخرى كانت قد أكدت أن أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو من أجبر روبياليس على الاستقالة.