جدل جديد في الاتحاد بسبب كريم بنزيما..

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أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن "دهشته" الكبيرة، من تحكم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في نادي الاتحاد السعودي.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط أنباء قوية عن رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم.

ومصدر خاص لموقع "كووورة" كان قد أكد في وقتٍ سابق، على أن المهاجم الفرنسي اشترط "إقالة" المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، و"الاستغناء" عن بعض نجوم الفريق الأول، على رأسهم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ من أجل البقاء وعدم الرحيل.

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واليوم الأربعاء.. أكد خالد بن عبدالعزيز، الناشط المعروف في منصة "إكس"، تحت عنوان "خاص"، على أن كريم بنزيما وضع بعض الشروط الأخرى للبقاء؛ مثل: اللعب بطريقة "4-3-3"، بالإضافة إلى التعاقد مع جناحين هجوميين سبق وأن لعب معهما، ومتوسط ميدان عالمي.

وعن ذلك.. علق البكيري عبر حسابه بـ"إكس"؛ قائلًا: "الحكومة بنزيما.. ما يبغى يحدد أرقام قمصان اللاعبين ومقاسات سراويلهم بعد".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن المهاجم الفرنسي إذا كان يتحكم بهذا الشكل "الغريب"، في كيان عملاق مثل الاتحاد؛ فهو أمر غير صحي نهائيًا.

واختتم محمد البكيري، تعليقه على شروط كريم بنزيما داخل العميد الاتحادي؛ بالتأكيد على أن الفرد في خدمة المجموعة، وليس العكس.

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