يبسط شخصيته على جنبات النادي .. تين هاج يدير الفريق الرديف في مانشستر يونايتد

إريك تين هاج يواصل بسط سيطرته على كل ما يخص مانشستر يونايتد.

تولى الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهمة الإشراف على الفريق الرديف، وذلك في سعيه إلى فرض سيطرته الكاملة على كل ما يخص "الشياطين الحمر".

الهولندي كشف أنه أخبر إدارة مانشستر يونايتد خلال المفاوضات معه في العام الماضي أنه سيوافق فقط على تولي تدريب الفريق إذا تم منحه السيطرة الكاملة على فريق 23 عامًا في النادي.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن تين هاج يعمل عن كثب مع مارك ديمبسي المدير الفني الرسمي للفريق الرديف في مانشستر يونايتد، لكن الهولندي هو من يتخذ القرارات النهائية بشأن جميع مسائل اختيار التشكيل، وتحديد مواقع اللاعبين، وحتى عدد الدقائق التي يقضونها على أرض الملعب.

ويعتقد تين هاج أن تلك هي أفضل طريقة للحصول على نظرة عامة دقيقة عن المواهب المتواجدة في أكاديمية النادي، وهو نفس ما كان يقوم به خلال فترته في أياكس الهولندي.

وأوضح تين هاج في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية: "بالنسبة لي، يعد التعاون بين جميع الأقسام المختلفة في النادي أمرًا حاسمًا للحصول على الثقافة الصحيحة في النادي".

وأضاف: "مثلما كان الحال في أياكس، عندما وصلت إلى مانشستر يونايتد، كان الفريق الرديف معزولًا".

وأردف: "لم يكونوا حقًا ضمن الأكاديمية، كما أنهم لم يكونوا ضمن الفريق الأول، لقد غيرت ذلك على الفور، تمامًا كما فعلت عندما وصلت إلى أياكس".

واختتم: "المسؤولية النهائية بشأن كيفية أداء الفريق الرديف وتدفق اللاعبين إلى الفريق الأول تقع على عاتقي".