"يا لك من مقزز!".. ماكيني يحكي معاناته في إيطاليا بسبب "طبق معكرونة"

"الطليان منغلقو العقول أمام أي شيء أمريكي"

دخل الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، في عداء مباشر مع الجماهير الإيطالية، دفاعًا عن وصفته الخاصة لطبق المعكرونة "أشهر الأكلات في إيطاليا".

وتحدث ماكيني في بودكاست "F19"، عن حياته خارج الملعب، مؤكدًا أن الإيطاليين لا يتقبلون الأمر كما كان يعتقد، ووصفهم بأنهم "منغلقو العقول" عندما يتعلق الأمر بأي شيء أمريكي مقارنة بتقاليد بلادهم.

وقال نجم اليوفي: "أنا أحب الناس هنا في إيطاليا، لكن العقليات منغلقة للغاية، رغم أنها ليست منغلقة بالكامل، يتعلق الأمر كثيرًا بالتقاليد، وهذا أمر جيد، لكن عليك أن تكون منفتحًا. على سبيل المثال. أنا آكل المعكرونة مع البيستو والطماطم والدجاج، والجميع يقول: (يا له من مقرف!)، الجميع يقول إن هذا الطبق مقزز، لكنهم لم يجربوه أبدًا".

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وأشار ماكيني، إلى أنه يعيش فترة جيدة تحت قيادة ماسيمليانو أليجيري، الذي يستفاد منه في أكثر من مركز، حيث يلعب ف في خط الوسط وكذلك كظهير أيمن.

وبعد الإجازة القصيرة بمناسبة أعياد الميلاد، يعود يوفنتوس للمنافسة في نهاية الأسبوع عندما يواجه ذئاب روما، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ولاعب البيانكونيري السابق باولو ديبالا.