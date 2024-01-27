"يا له من عار".. كشف كلمات تشافي عقب قرار الحكم المثير للجدل!

عقوبة تنتظر المدرب الغاضب!

انفجر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، غضبًا خلال مواجهة فياريال، التي خسرها على أرضه مساء اليوم السبت، في ملعب لويس كومبانيس، ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فياريال (4-3)، احتسب الحكم مونويرا مونتيرو ركلة جزاء ضد سانتي كوميسانيا، لاعب الغواصات الصفراء، بداعي لمس الكرة بيده داخل منطقة العمليات.

لكن حكام تقنية الفيديو استدعوا مونتيرو لمراجعة اللعبة، ليقرر بعدها إلغاء ركلة الجزاء.

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وردا على ذلك، توجه تشافي نحو أقرب كاميرا إلى جواره، وقال بصوت عال وواضح: "يا له من عار! يا له من عار!"، وفق صحيفة "سبورت" الكتالونية.

ويرجح أن يتعرض تشافي لعقوبة من قبل لجنة المسابقات، بعد اعتراضه الواضح على قرارات حكم اللقاء.

وتعقدت مهمة برشلونة في المنافسة على لقب الليجا بهذه الخسارة، حيث تجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد (المتصدر).