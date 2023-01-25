"يا له من جنون" .. تذاكر ديربي كأس الملك تثير سخرية جريزمان من ريال مدريد

الأمور مشتعلة قبل أيام من ديربي مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

سخر الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد من قرار الغريم ريال مدريد بشأن حصة التذاكر التي سيحصل عليها جمهور "الروخيبلانكوس" خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد مساء الخميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23، حيث تقام مباريات البطولة من دور واحد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن جمهور أتلتيكو مدريد طلب الحصول على 4022 تذكرة لمشاهدة المباراة من الملعب، ومع ذلك فإن إجمالي عدد التذاكر التي حصل عليها جمهور "الروخيبلانكوس" بلغ 584 تذكرة فقط.

أنطوان جريزمان علق على تغريدة نشرها حساب مهتم بأخبار أتلتيكو مدريد بشأن عدد التذاكر، بعدما أكد أن عدد التذاكر التي سيحصل عليها جمهور أتلتيكو يتراوح بين 334 إلى 600 تذكرة فقط.

جريزمان، علق على تلك التغريدة بشكل ساخر، مستخدمًا صورًا تعبيرية ضاحكة، مع تعليق: "يا له من جنون".

وبكل تأكيد ستحمل تلك المباراة المرتقبة الكثير من التوتر، في ظل رغبة الناديين في العبور إلى نصف النهائي، والعداء التاريخي بينهما.