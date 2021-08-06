"يا له من آلة".. مدرب ليفربول مغرم بصلاح وسرعته

قدرة كبيرة للنجم المصري..

تلقى محمد صلاح وساديو ماني إشادة كبيرة من قبل مساعد يورجن كلوب في تدريب ليفربول، بيب ليندرز، وذلك بسبب سرعتهما الفائقة.

ويستعد ليفربول في هذه الأثناء إلى انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وقد خاض يوم الخميس مباراة ودية نارية أمام بولونيا بأنفيلد.

ولأن اللياقة البدنية أمر حيوي، حرص كلوب على عمل سباق ركض بين لاعبيه لمسافة ألف متر، ويبدو أن صلاح وماني كانا الأفضل في هذا الصدد.

ليندرز في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول قال عما حدث ""كل شخص قام بجري 1000 متر إضافي بأسرع ما يمكن".

كما أضاف "مو وماني تخطيا جميع الآخرين، يا لهما من آلات حقيقة! إنه أمر لا يمكن تصديقه".

وكان صلاح قد سجل الموسم الماضي مع ليفربول 31 هدفًا في مختلف المسابقات، ولا يزال الأكثر تأثيرًا في كتيبة يورجن كلوب.

أما ماني، فتراجع إلى حد كبير الموسم الماضي وسجل 16 هدفًا فقط بمختلف المسابقات، وينتظر منه الكثير في الموسم الجديد.

ليفربول يبدأ موسمه الجديد بمواجهة نوريتش سيتي خارج الديار يوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس.