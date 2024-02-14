يا للعبث! قصة في منتهى الغرابة بين برشلونة وريال مدريد في السوبر

طرفة أم حقيقة؟

قصة في منتهى الغرابة توحي بمستوى التخبط الذي يعانيه برشلونة في الأيام الراهنة، وتعود لمباريات كأس السوبر الإسباني الماضية التي خسر البلوجرانا اللقب فيها أمام ريال مدريد بعد الهزيمة في النهائي 4-1.

القصة على عهدة صحيفة "لا فانجوارديا" وتشير إلى أن اثنين من لاعبي نادي برشلونة توجها إلى الرئيس جوان لابورتا قبل المباراة ليطلبا منه منح مكافأة مالية للاعبين وأفراد الطاقم في حال فاز الفريق الكتالوني على ريال مدريد وحقق اللقب.

الثنائي اللذان يعتبران من قادة الفريق أخبرا لابورتا أن منافسهم ريال مدريد يعتزم منح لاعبيه مكافأة مالية في حال التتويج باللقب على حساب برشلونة، فما كان من الرئيس لابورتا إلا أن ذهب إلى نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز وسأله ببساطة: هل ستمنح لاعبيك مكافأة حال التتويج باللقب؟.

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بيريز رد بالنفي، فنقل لابورتا رده للاعبين وانتهى الأمر، بينما كان اللاعبون يعتقدون أن هناك مفاجأة إجمالية لريال مدريد مقدرة بـ 5.1 مليون يورو حال التتويج باللقب.

ورغم نفي بيريز، إلا أن المصادر الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد منح لاعبيه مكافأة الفوز بالسوبر الإسباني قدرت بـ 150 ألف يورو.