ماذا قال النجم المصري؟

داعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أحد معجبيه بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك أثناء تواجده كضيف في قاعة الاحتفالات بدولة الإمارات.

وبينما كان صلاح يتحدث عن مسيرته الكروية الناجحة في الملاعب الأوروبية، هتف أحد الحضور بصوت عالٍ "بنحبك يا صلاح"، فرد النجم المصري بطريقة غير متوقعة أثارت ضحك الحضور.

وقال صلاح في رده السريع على الهتاف: "يا إبني بس، أنا جاي أتكلم كلمتين بقى بس"، ما فجّر ضحك الحضور من مختلف الدول العربية في قاعة الاحتفالات.

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وعن مسيرته الرياضية، علق صلاح: "حين ذهبت إلى بازل، بدأت أنظر لما يفعله اللاعب الأوروبي، من التفاني في التدريب والاستشفاء، فحاولت أن أفعل كل ما في وسعي، وسعيت أن ينظروا إليّ ويقولوا (إنه يفعل كذا)".

وواصل: "تجربتي في تشيلسي لم تكن ناجحة، بدلًا من لوم المدرب والظروف، بدأت أنظر للحياة بشكل مختلف حتى أنجح، بدأت أقرأ بشكل أكبر فتغيّر تفكيري وعقليتي".