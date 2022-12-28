"يأكل ما يريده".. جمهور ليدز يسخر من تعليق جوارديولا على وزن فيليبس!

سخر جمهور ملعب "إيلاند رود" معقل نادي ليدز يونايتد من تعليق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على وزن كالفين فيليبس لاعب "السيتيزنس" ونجم "الوايتس" السابق.
مانشستر سيتي يحل ضيفًا مساء الأربعاء على ليدز يونايتد، في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.
ولم يفوت جمهور ليدز يونايتد الفرصة لمساندة كالفين فيليبس، الذي كان أحد نجوم الفريق حتى الصيف الماضي، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.
جمهور ليدز يونايتد هتف في الملعب لتشجيع فيليبس والسخرية من جوارديولا، حسبما أكد أكثر من مصدر أبرزهم هيئة الإذاعة البريطانية، حيث جاء في الهتاف: "كالفين فيليبس، يأكل ما يحلو له".
ويأتي ذلك بعد تعليق جوارديولا على زيادة وزن اللاعب بعد عودته من المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022، وأن ذلك هو سبب عدم مشاركته في المباريات.
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