يأكل الكبد والقلوب؟ حتى "ذا روك" يتعجب من قدرات هالاند الخارقة!

علي سمير
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Erling halandGetty/Pressbox
إيرلينج هالاندمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازحياة النجوم

المهاجم النرويجي أبهر الجميع

لم تتوقف الدهشة من القدرات البدنية والفنية للنجم النرويجي إرلينج هالاند على عشاق كرة القدم فقط واللاعبين والمدربين، بل امتدت إلى الممثل العالمي ونجم المصارعة دوين جونسون المعروف بلقب "ذا روك".

هالاند خرج في فيلمه الوثائقي الأخير، وهو يستعرض بعض قطع اللحم من الكبد والقلب مع جزاره الخاص قائلًا:"أنتم لا تأكلون مثل هذه الأشياء لكني أتناولها حتى أعتني بجسدي".

ويقوم نجم سيتي بتناول هذا النوع من الأطعمة من أجل الحصول على سعرات حرارية يصل عددها إلى 6000 للحفاظ على لياقته البدنية بأفضل صورة ممكنة.

وهو الأمر الذي أثار دهشة العديد من المتابعين، بسبب الطريقة الغريبة التي يعتمد عليها مهاجم مانشستر سيتي الشاب في التغذية، لينضم لهم نجم المصارعة الحرة "WWE".

وقال "ذا روك" في تصريحات لشبكة "talkSPORT":"أنا أحب الطعام الذي أتناوله، ولكن ما يقوم به هالاند يجلب له نتائج جيدة".

وأضاف:"يأكل القلوب والكبد واللازانيا قبل كل مباراة وهو في حالة رائعة؟ يا له من رجل يحصل على كل شيء".

يذكر أن صاحب الـ21 سنة يعيش بداية مذهلة مع مانشستر سيتي منذ انتقاله قادمًا من بوروسيا دورتموند، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 3 في 16 مباراة.

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