يأخذ بثأره؟ أسطورة ليفربول يسخر من رونالدو

سخرية واسعة من مصافحة رونالدو وفيرنانديش

يبدو أن الحديث عن كريستيانو رونالدو لن يتوقف لمدة طويلة من الآن، النجم البرتغالي بعد مقابلة بيرس مورجان، تصدر كافة العناوين الصحفية الرياضية.

الأمر الذي جعل أسطورة الغريم اللدود، فريق ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراجر، يسخر من مصافحة برونو فيرنانديش الباردة مع مواطنه رونالدو في معسكر المنتخب البرتغالي.

حيث نشر مقطع فيديو يُظهر فيرنانديش وهو يدخل غرفة تبديل ملابس منتخب البرتغال قبل أن يصطدم بمواجهة رونالدو، ووضع يده على ذراع كريستيانو الذي مد يده ليصافح زميله في يونايتد، لكن برونو ترك يد قائده في المنتخب معلقة لفترة وجيزة قبل أن يصافحه بطريقة باردة ويشق طريقه إلى الجانب الآخر من الغرفة.

وتحدث بعدها جواو ماريو لاعب خط وسط منتخب البرتغال وأوضح أن الأمر كان مزحةً بين رونالدو وفيرنانديش ليس أكثر، وبالتالي لا توجد مشكلة.

لكن جيمي أراد أن يأخذ بثأره مما فعله رونالدو معه في الماضي حينما صافح الكل إلا هو لأنه كان ينتقد صاروخ ماديرا، وبالتالي نشر صورة وهو يصافح زميله السابق ستيفن جيرارد، وأخرى معدلة تظهر برونو وهو يصافح كريستيانو.

كاراجر حاول السخرية من موقف البرتغالي ومواطنه في معسكر منتخب بلادهم، وحظي بالفعل بالعديد من الإعجاب بسبب تلك الصور.