يايسله يكشف عن صعوباته داخل الأهلي .. ونونو سانتو "سعيد" رغم خسارة الاتحاد

المؤتمر الصحفي بعد ديربي الاتحاد والأهلي

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تحدث الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، ونظيره في الاتحاد البرتغالي نونو سانتو، أمام وسائل الإعلام؛ بعد نهاية ديربي جدة الكبير.

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الأهلي فاز (1-0) على الاتحاد، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأعرب يايسله في المؤتمر الصحفي بعد الديربي، عن سعادته الكبيرة للفوز، واعدًا الجماهير بـ"التحسن أكثر"، خلال الفترة القادمة.

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وكشف المدير الفني الألماني، عن صعوبات واجهها منذ الانضمام إلى الأهلي؛ أبرزها عدم تعود اللاعبين على أفكاره؛ بسبب عدم حضوره إلى فترة الإعداد الصيفي.

وأشار يايسله، إلى أن نجوم الأهلي، متأثرين للغاية بارتفاع درجات الحرارة في المملكة؛ لذلك لا يستطيعون الحفاظ على نفس رتم اللعب، طوال الـ90 دقيقة.

ومن ناحيته.. جدد سانتو في المؤتمر الصحفي بعد الديربي، ثقته في جميع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رغم الخسارة.

وشدد المدير الفني البرتغالي، على أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية؛ بسبب نجاح فريقه في صناعة العديد من الفرص أمام الأهلي؛ إلا أن الخيبة الوحيدة هي عدم تسجيل الأهداف.

وأكد نونو سانتو، على أنه سيواصل اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لمصلحة الفريق الاتحاد؛ مثلما فعل منذ اليوم الأول الذي جاء فيه لهذا النادي الكبير.

جدير بالذكر أن سانتو، يتولى القيادة الفنية لنادي الاتحاد، منذ صيف عام 2022؛ حيث حقق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي مع الفريق، الموسم الرياضي الماضي.

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