يايسله يقود الأهلي لإنجاز تاريخي .. وهدف وحيد يمنح الهلال تفوقًا على النصر في الدوري الذهبي

الهلال والأهلي يكتبان التاريخ في الدوري..

SHAHID

أُسدِل الستار مساء يوم الإثنين، على منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ والذي توّج نادي الهلال بـ"لقبه" رسميًا، منذ الجولة 31 من عمر المسابقة.

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وفي الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي لعبت مساء اليوم الإثنين، حقق ناديي الهلال والأهلي، فوزين صعبين أمام الوحدة والفيحاء، على التوالي.

الهلال فاز على مستضيفه الوحدة (2-1)، بينما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أرضه ووسط جماهيره، انتصارًا صعبًا في الدقائق الخمس الأخيرة، وبهدفٍ وحيد.

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الهلال يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

وبتجنبه الخسارة أمام الوحدة.. يكون نادي الهلال، قد أنهى مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بدون أي هزيمة.

وهذه هي المرة الثانية، الذي ينهي فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نسخة واحدة من مسابقة الدوري، بدون أي هزيمة؛ بعد إنجازه في موسم 2010-2011.

وبالمجمل.. حققت 3 أندية سعودية، لقب الدوري بدون أي هزيمة؛ بداية من الاتفاق في 1982-1983، والشباب في 2011-2012، والهلال في 2010-2011 و2023-2024.

أيضًا.. أصبح الهلال، أول نادي في تاريخ الدوري السعودي، يتخطى حاجز الـ100 هدف، في موسم رياضي واحد فقط؛ وذلك بعد ثنائيته في الوحدة.

وسجل الهلال، 101 هدف في مسابقة الدوري، للموسم الرياضي الحالي؛ متفوقًا على النصر، الذي أحرز 100 هدف في 2023-2024؛ وذلك بعد فوزه على الاتحاد (4-2)، مساء اليوم.

أعلى معدل نقاط في تاريخ النادي الأهلي

ومن ناحيته.. وصل الأهلي بعد الفوز على الفيحاء، بهدف مقابل لا شيء، إلى النقطة 65 في "المركز الثالث"، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويُعتبر هذا أكبر معدل نقاط يصل إليه الأهلي، في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين؛ بعد نسخة 2015-2016، والذي شهد تتويجه باللقب الغالي.

في ذلك الموسم.. أنهى الأهلي مسابقة الدوري، برصيد 63 نقطة؛ من 19 انتصارًا و6 تعادلات، مقابل هزيمة واحدة فقط؛ من أصل 26 مباراة.

وسيسجل هذا الإنجاز التاريخي، باسم الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي؛ حتى ولو كان فريقه قد لعب 8 مباريات أكثر من موسم 2015-2016 التاريخي.

SHAHID