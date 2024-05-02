يايسله يرفع القبعة لنجوم الأهلي .. ويتمسك بـ"موقفه الغاضب" ضد كلاسيكو الهلال!

تصريحات ماتياس يايسله بعد الفوز على ضمك..

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أعرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن سعادته بمستوى الفريق الأول لكرة القدم، أمام ضمك.

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الأهلي فاز (4-1) على ضمك، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليحافظ على مركزه الثالث في جدول الترتيب.

يايسله قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان لقاء أكثر من رائع، تحديدًا في الشوط الأول.. سيطرنا في مجمل الدقائق، وقدمنا المستوى المعهود والضغط العالي والاستحواذ، وهذا النهج الذي يجب أن نستمر عليه".

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ووجّه المدير الفني الألماني، رسالة إلى نجوم الفريق الأهلاوي، بعد مستواهم في مباراة ضمك؛ قائلًا: "أرفع لكم القبعة.. أنا فخور بكم".

وردًا على سؤال "هل يأتي كلاسيكو الهلال في توقيت أفضل من وقته السابق بالنسبة للأهلي؟!".. نفى ماتياس يايسله، هذا الأمر تمامًا بكلمة واحدة؛ وهي "لا".

وكان يايسله قد انتقد في وقتٍ سابق، قرار تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، من موعده الأصلي إلى يوم السادس من مايو.

ووقتها.. شن يايسله، هجومًا عنيفًا على المسؤولين في لجنة المسابقات السعودية، مؤكدًا على أن القرار تم اتخاذه لمصلحة الهلال، ودون الرجوع إلى الأهلي.

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