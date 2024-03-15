يايسله يدعم نجم الأهلي بعد "كوارثه" أمام النصر .. ويؤكد: هذا ما ينقص الفريق!

نجم الأهلي يتعرض لحملة هجوم عنيفة بسبب مستواه..

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دعم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، نجمه البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أخطائه الكارثية أمام النصر.

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إيبانيز ارتكب عديد الأخطاء، إحداها ركلة الجزاء التي سجل منها النصر، هدف المباراة الوحيد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يايسله قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "إيبانيز يحظى بدعم الجميع؛ هو لاعب أكثر من رائع وشخص عظيم".

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وأشار المدرب الألماني الشاب، إلى أن المدافع البرازيلي، يعلم تمامًا أنه يجب أن يقلل من تدخلاته، التي يحصل من خلالها على البطاقات الصفراء والحمراء، مضيفًا: "لكن.. لديّ ثقة كاملة به".

وعن سبب الخسارة أمام النصر.. أوضح أن نجوم الأهلي، لم ينفذوا أسلوب الضغط بـ"طريقة ناجحة 100%"، لافتًا إلى أنه من أجل الانتصار على الفرق الكبرى في الدوري، لابد من فرض السيطرة والاستحواذ بشكل أكبر؛ وهو ما كان ينقص الراقي.

واعتبر ماتياس يايسله في نهاية حديثه، أن الحظ لم يحالف الأهلي أيضًا، في عديد الفرص التي سنحت للفريق أمام النصر.

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