يايسله يتجاهل رياض محرز ويفاجئ فيرمينو بـ"قرار شجاع" .. وجماهير الأهلي تؤيده

أحمد فرهود
Riyad Mahrez - Roberto FirminoGOAL AR
الأهليرياض محرزروبيرتو فيرمينوM. Jaissleدوري روشن السعودي

قرار جديد من ماتياس يايسله

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فاجأ الألماني متياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقرار شجاع، بالتزامن مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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فيرمينو البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الله أحمد، اختار يايسله، النجم البرازيلي كـ"قائد أول للفريق"، في الموسم الرياضي الجديد؛ على حساب النجوم العالميين الآخرين، على رأسهم الساحر الجزائري رياض محرز ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه.

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وكتب أحمد في تغريدة عب حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المدرب ماتياس يايسله يقرر منح شارة القيادة الى البرازيلي فيرمينو.. (الكابتن بوبي)".

وعلى الرغم من أن صفقة محرز، صنفت على أنها الأكير للنادي الأهلي، في الصيف الحالي؛ إلا أن معظم جماهير الفريق، أيّدت المدير الفني الألماني، في قراره.

واعتبرت الجماهير الأهلاوية، أن فيرمينو، الأحق بحمل شارة قيادة الفريق الأول؛ لما أظهره من تفاني وروح عالية، منذ اليوم الأول الذي انضم فيه إلى قلعة الراقي؛ بالإضافة إلى أنه محبوب من جميع اللاعبين.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 9059روبرتو فيرمينو
  • 5358نجولو كانتي
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124167 الأصوات