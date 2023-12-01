"يايسله تعامل بقسوة مع فيرمينو .. كان يجب احترام تاريخه!"

ماذا فعل يايسله مع فيرمينو؟

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شهدت مباراة الأهلي أمام أبها عودة النجم البرازيلي فيرمينو للمشاركة من جديد، بعد فترة من الغياب بسبب وفاة والده خلال الفترة الماضية، ولكن هناك اتهام إلى مدربه الألماني ماتياس يايسله بالتعامل معه بقسوة!

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الأهلي ثأر من أبها بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 15 "جولة الرياض إكسبو 2030"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ووجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عبر برنامجه "دورينا غير" رسالة إلى يايسله، بعد إشراك فيرمينو في مباراة أبها خلال آخر 5 دقائق.

وقال الشنيف عبر برنامجه: "هناك ملاحظة واحدة فقط، كنت أتمنى من يايسله أن يحترم ويقدر تاريخ فيرمينو، بمنحه وقت أكبر للمشاركة على الأقل نصف ساعة، يستطيع فيها تسجيل هدف يستطيع به العودة إلى التهديف".

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وواصل: "إشراك فيرمينو لمدة 5 دقائق غير كافية، كان من الممكن إشراكه بعد الهدف السادس، حيث تعامل يايسله معه بقسوة في مباراة أبها".

SHAHID